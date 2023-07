Odprto pismo Zvezdanu Martiču

Z enoletno zamudo je nacionalka dobila novo vodstvo. Agonija in razgradnja sta začasno ustavljeni. Ugrabljanje javnega medija prekinjeno. Ekipi z Zvezdanom Martičem na čelu pa ne vem, ali naj čestitam ali izrečem sožalje. Bodimo optimistični. Zaupajmo Zvezdanu, ki je na televiziji preživel več kot tri desetletja. Šel skozi vse, kar se lahko zgodi velikemu sistemu. Predvsem pa je spremljal kopico zanič direktorjev. Nekompetentnih urednikov. Strokovno nesposobnih osebkov, ki so se tam znašli po neki strankarsko-verski liniji. In videl, kako lahko kredibilnost medija ugaša iz dneva v dan.