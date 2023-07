Poleg murala na Kolodvorski pa bo Ljubljana v prihodnje dobila še en novo stensko poslikavo. V Mestnem muzeju Ljubljana, kjer iščejo najboljši predlog za začasni mural na dvoriščni fasadi, so mednarodni javni poziv Z zavoja v zid podaljšali do 15. septembra. Za podaljšanje se je petčlanska mednarodna komisija odločila po pregledu prispelih predlogov in s tem omogočila več avtorjem in avtoricam, da se prijavijo s svojimi zamislimi, hkrati pa tistim, ki so predlog že oddali, ponuja dodaten čas za morebitno nadgradnjo njihovih idej.