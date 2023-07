Prulček, ljubljansko vesolje glasbe

Kavarna Prulček je v desetih letih delovanja postala steber glasbene podobe prestolnice. Čeprav uradno samo kavarna, se v njej odvije stotine koncertov na leto – letos jih je bilo že več kot 180. Obiskovalci in glasbeniki ga upravičeno dojemajo kot jazz klub, čeprav so na odru zastopane praktično vse zvrsti. Vsem večerom pa je skupno eno – vrhunski glasbeniki in domače vzdušje.