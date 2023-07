»Zaradi povečanja sredstev bomo financirali 20 prijavljenih investicij več, kot bi jih lahko samo s sredstvi iz sklada za okrevanje in odpornost,« so zapisali in dodali, da bodo po spremembi javnega razpisa, danes objavljeni v uradnem listu, podprli 58 projektov, od tega 57 v celoti in enega delno, glede na preostanek razpoložljivih sredstev.

To bo po njihovem za lokalno turistično infrastrukturo pomenilo velik korak naprej, saj so v Sloveniji objekti in površine javne in skupne turistične infrastrukture v turističnih destinacijah ponekod še vedno pomanjkljivo urejeni. Sklepi bodo za vročanje upravičencem predvidoma pripravljeni konec tega meseca.

Namen razpisa je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture, izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti, dvig kakovost doživetij turistov in življenja domačinov. Po pregledu prijavljenih projektov je razpisna komisija ugotovila, da večina prinaša pomembne spremembe in ima lahko velik vpliv na turistični razvoj kraja.

Ministrstvo je razpis objavilo decembra lani. Primarno je namenjen lokalnim skupnostim na območju vodilnih turističnih destinacij oziroma destinacij, ki so imele po podatkih statističnega urada leta 2021 vsaj 5000 prihodov turistov ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno. Prijavijo se lahko tudi javni zavodi, ki delujejo na področju turizma, javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij ter zveze društev, ki delujejo na področju turizma.