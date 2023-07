Za Mateja Mohoriča je bila to 19. zmaga v karieri in tretja na dirki po Franciji, potem ko je dve etapi dobil leta 2021. Skupaj ima zdaj na tritedenskih pentljah pet zmag. Po eno je slavil še na Giru in Vuelti.

Tretjeuvrščeni z državnega prvenstva v cestni dirki je danes prišel do prave priložnosti v begu, potem ko je bil med ubežniki že v deveti in 13. etapi, ki pa mu po profilu zaradi zaključnega vzpona nista ustrezali. Tokrat je bil teren pravšnji, odločitev v etapi pa je prišla 31 km pred ciljem, ko je napadel skupaj z Asgreenom (Soudal-Quick Step) in O'Connorjem (AG2R Citroen).

Sprint je prvi začel Avstralec, ki pa ni imel možnosti proti boljšima sprinterjema. Mohorič je v zadnjih metrih pospešil iz zavetrja in potisnil kolo naprej za zmago po fotofinišu za nekaj centimetrov. »Danes sem imel zelo dobre noge, ampak niti približno ne na takem nivoju, kot ostali. Vedel sem, da je danes dan, ko lahko naredim razliko. Verjel sem vase, v vse priprave, ki sem jih opravil, v vse, kar žrtvuješ, da si lahko tukaj. Nisem obupal vse do konca,« je v čustvenem pogovoru za RTV Slovenija dejal Mohorič.

Mohorič: Vrgel sem kolo in ostalo dal v božje roke

Asgreen je sicer dobil četrtkovo etapo prav tako po uspešnem begu in tudi 28-letnik iz Podblice se je dotaknil svojih tekmecev v pobegu. »Drugi so precej močnejši, skušal sem biti nesebičen in pomagati, kolikor lahko, a sem bil ves čas na robu svojih zmožnosti. Jutri sploh ne vem, kako bom prišel v cilj pred časovno zaporo. Ko je O'Connor, ki ni tako hiter kot midva, začel sprint, sem vedel, da se bo moral Kasper odzvati. Ne vem, kako je to mogoče, dan za dnem je v begu. Včeraj je bil izjemno močan, tudi danes je naredil največjo razliko,« je še tekmeca pohvalil Mohorič.

»Vedel sem, da moram iti za njim. Gledal sem, koliko metrov je bilo še do konca. Vedel sem, da imam v zadnjih 100 metrih, če dam tisto malo, kar še imam v nogah, možnosti za zmago. Vrgel sem kolo in ostalo dal v božje roke. Počutim se, kot da bi kar malce izdal oba tekmeca, ker sta bila močnejša od mene, toda očitno je Gino Mäder (umrli moštveni kolega iz ekipe) z nebes želel, da danes zmagam jaz,« je še čustveno nadaljeval slovenski as.

Natanko 39 sekund za prvo trojico je ciljno črto prečkala druga skupina, v kateri je bil še en Slovenec Luka Mezgec (Jayco-AlUla). V sprintu za četrto mesto je bil na koncu sedmi. Tretji Slovenec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je danes kolesaril z glavnino in ciljno črto kot 42. prečkal 13:43 minute za svojim rojakom.

Pogačar: Morda mi je prav Matej dal dodatno energijo.

V seštevku ni prišlo do sprememb. Lanski zmagovalec Toura, Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ima v skupnem seštevku 7:35 minute prednosti pred Pogačarjem. Tretji je še en kolesar emiratov, Britanec Adam Yates, ki zaostaja 10:45 minute. V skupnem seštevku je Mohorič napredoval na 67. mesto, Mezgec pa na 112.

»Precej zahteven dan, sploh prvi dve uri je šlo na polno. Ni bilo lahko, na koncu pa je bil zelo dober dan. Matej je zmagal etapo, res super. Takoj, ko smo prišli v cilj, nam je Andrej Hauptman povedal po radiu, da je Matej zmagal. Je kar dober občutek,« je za RTV Slovenija po etapi dejal Pogačar.

»Morda mi je prav Matej dal dodatno energijo. Bomo videli, kako bo. Upam, da bodo noge dobre in da lahko kaj poskusim. To bo še zadnja težka etapa in borili se bomo do konca. Imamo močno ekipo v lovu na etapno zmago,« pa je še sobotno preizkušnjo napovedal 24-letnik s Klanca pri Komendi.

V soboto bo na sporedu še zadnja zahtevna etapa od Belforta do Le Marksteina (133,5 km). Gre za kratko traso, ki pa ponuja številne kategorizirane klance. Teh bo šest, najtežja pa prihajata v zadnjih 40 km.