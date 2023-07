#glosa Smo res vsi voli?

Priznam, vreme je res naporno, utrujajoče. V svojem enakomernem valovanju iz ene skrajnosti v drugo, od neznosne vročine do hudih nalivov, od brezvetrja do tornadov, nedvomno vpliva na psiho, razpoloženje, morda celo na zmožnost logičnega razmišljanja. Ali celo na sposobnost vsaj za silo sprejemljivega pojasnila za izrečeno ali storjeno. Drugače si preprosto ne znam razložiti nekaterih pojavov. Denimo besed, ki so jih izrekle nekatere naše znane in vplivne osebe. Predvidevam, da jih v normalnih vremenskih okoliščinah ne bi. Javnosti in znanosti ponujam v premislek nekaj resno zaskrbljujočih primerov, v katerih domnevno umnim ljudem povsem odpove možganski sklop, ki skrbi za resnico, logiko in spoštovanje tuje pameti.