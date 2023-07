Mick Jagger: Človek, ki se ne more pritoževati nad svojo usodo

Ko na zabavi mlajših ljudi zapleše starec, to praviloma vedno izzove odobravanje, a če je ta starec Mick Jagger, fascinacija mladeži ne more biti pokroviteljska, kajti gre za človeka, ki je preplesal več kot kompletna diskoteka skupaj. In ki še pleše.