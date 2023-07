Marina Bay Sands Singapur

Edini neskončni bazen na svetu, ki je daljši od tistega v Savudriji, je v 57. nadstropju, na strehi hotela Marina Bay Sands. Bazen je namenjen samo gostom hotela, in če povemo, da so cene julija in avgusta okoli 1700 evrov na noč, je jasno, katerim kastam je kopanje dovoljeno. Pri opisu hotela naj mimogrede navržemo, da imajo samo najdražje trgovine na svetu, od Alexandra McQueena do Guccija, Hermesa in Lora Piane. Pri urah lahko izbirate med znamkami Breitling, Rolex in celo Patek Philippe, pri čevljih pa sta med drugim na voljo znamki Bally in Manolo Blahnik. Imajo še kakšnih 50 ali 60 gostinskih lokalov, najvišje štejejo razmeroma drage restavracije Gordona Ramseyja, Wolfganga Pucka in Tetsuye Wakude. Še nekaj številk: bazen nad tremi zgradbami hotela ima 146 metrov dolžine, osem metrov širine in 1,2 metra globine. Zgradili so ga s 191 tonami nerjavečega jekla, vanj pa gre milijon in pol litrov vode. Kljub visoki ograji so od leta 2010, ko so bazen odprli, poročali o dveh gostih, ki sta z vrha hotela padla 200 metrov niže na trda tla, a so skoraj prepričani, da je šlo v obeh primerih za samomor.