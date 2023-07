Motovunski filmski festival: Včeraj, danes in nikoli več!​

»Motovun je gotov,« so bile besede direktorja festivala Igorja Mirkovića, s katerimi je pozno spomladi zarezal v predfestivalski mir in pričakovanja. Ni jih treba prevajati, saj vsi dobro vemo, kaj pomenijo, ne nazadnje tudi, zakaj je do njih prišlo. Nezmožnost sobivanja sproščene festivalske kulture in pospešenega nenadzorovanega množičnega turizma je mestece postavila pred odločitev, ki pa je bila za tamkajšnje večinoma priseljence z računico na koncu sila enostavna. Težko je padla predvsem nam, ki smo se nekoč umaknili v Istro in dobesedno zrasli s festivalom na hribu 277 metrov iznad realnosti. Na žalost nas je ta na koncu dohitela, pomagala pri spustu nazaj do vznožja in pregnala. Pregnala je filmski festival, ki je vse to omogočil in Motovun z okolico postavil na zemljevid.