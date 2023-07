Stavka v Hollywoodu: Kaj imata skupnega stavka in Salma Hayek

Na Netlifx je pred časom prišla nova sezona serije avtorja Charlieja Brookerja Črno ogledalo. Brooker v prvi epizodi Joan Is Awful sesuje življenje glavni junakinj v trenutku, ko prižge televizor in si za večerni oddih s fantom na pretočni platformi Streamberry, ki po svoji vizualni podobi namenoma spominja na Netflix, izbere novo serijo Joan Is Awful. Ne mine namreč dolgo, ko spozna, da serija prikazuje njeno življenje, njen celoten dan in jo na sicer nekoliko dramatičen in umetniško svoboden način predstavi kot eno najbolj groznih oseb. Ne mine dolgo, niti en dan, in Joan zaradi serije izgubi vse, partnerja, službo in prijatelje. Postane persona non grata.