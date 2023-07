Ob jeklenici v hrib: Kdor ne ferata, ni Sloven'c​

Navedba v naslovu, ki se izvorno sicer navezuje na ponarodeli navijaški slogan, je nekoliko pretirana. A dejstvo je, da se nas je Slovencev prijel naziv športni narod. Veliko nas je, ki se radi lotevamo kakšnega (novega) športa, rekreacije. Zanimanje pa naraste še toliko bolj, ko je uspešen kateri od naših športnikov ali moštev. Nekoč je bilo tako s smučanjem, zdaj je s kolesarjenjem. Obisk naših gora pa nasploh stalno narašča, in če želimo premagovati še nekoliko zahtevnejše poti, ki prinašajo tudi kanček adrenalina, pridemo tudi do feratanja ali vsaj do zelo zahtevnih zavarovanih poti.