Podnebna kriza: Junaki jutrišnjega dne

Ugotavljam, da naš čas spominja na obdobja zatona in propada zgodovinskih imperijev in civilizacij. Njihov zaton in propad sta bila posledica vrste kompleksnih, med seboj povezanih in soodvisnih okoliščin in dejavnikov. Okoliščine in dejavniki, pa tudi reakcije nanje so bili v vsakem primeru specifični (lahko bi rekli enkratni), a obstajajo podobnosti, iz katerih bi se lahko kaj naučili. Zato bi jih morali temeljito proučevati, a to – žal!? – zanemarjamo.