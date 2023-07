#intervju Emil Kozole: Ta država je še vedno dovolj mlada, da bi lahko razmislila, kakšna je njena identiteta

Grafični oblikovalec, docent na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) v Ljubljani. Letnik 1991. Študij vizualnih komunikacij je začel v Ljubljani in magisterij končal v Londonu, na Central Saint Martins. Leta 2013 je s skupino študentov zasnoval zin Freštreš in ustanovil kolektiv z istim imenom. Na akademiji uči že sedmo leto. Je soustanovitelj studia Ljudje. Od začetka leta 2020 z Denisom Adanalićem ustvarja slovenski podkast o oblikovanju in daje prostor kritični razpravi o oblikovanju.