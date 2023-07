Sneguljčica in sedem *******

Novica, da bo v naslednjem Disneyjevem filmu o Sneguljčici namesto sedmih palčkov nastopalo sedem skrajno raznolikih oseb, sedem obrazov pisanosti sodobnega sveta, je sprožila pričakovano burne odzive. Predvsem so se razburili ljudje, ki jih sicer sodobna filmska produkcija niti najmanj ne zanima, a imajo kljub temu, ali pa ravno zaradi tega, že poln kufer podobnih politično korektnih norosti, barvno slepih izborov igralcev, azijskih Pepelk in temnopoltih Zlatolask, transspolnih Hamletov in palestinsko-izraelskih Romeov in Julij.