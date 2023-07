Druga svetovna medijska vojna

Svet to poletje s pritajenim dihom spremlja medsebojno podjebavanje Elona Muska in Marka Zuckerberga, lastnika Twitterja in Facebooka, a zgodovina se spominja, da ni prvič priča odkritemu spopadu največjih in najmočnejših svetovnih medijskih mogotcev. Ko sta se dva takšna magnata zadnjič takole provocirala in podjebavala, je bila to, kaj nam vam rečem, prava pravcata vojna. In ko rečem »prava pravcata vojna«, ne mislim na nekakšno figurativno, metaforično vojno, ampak na resnični oboroženi spopad kontinentalnih razsežnosti, res pravo vojno z vojaškimi ladjami, topovi, puškami in na tisoče mrtvih in ranjenih.