Študij slovenskih športnikov v ZDA: Ko gresta šola in šport z roko v roki

Biti profesionalni športnik in obenem uspešen študent je v naši državi izredno težko. Celo na srednjih šolah in gimnazijah redki profesorji razumejo potrebe športnikov. Tudi v nogometu je tako. Brcanje žoge na najvišji ravni in dokončanje študija ob vsakodnevnih treningih in napornih tekmah je za marsikoga nepredstavljivo. To je tudi največji razlog, da iz leta v leto več mladih slovenskih športnikov zbere pogum ter študij in vzporedno športno kariero nadaljuje na kateri od uglednih ameriških univerz.