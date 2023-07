Črnomorske igre lakote

V letih 1983–1985 je Etiopijo prizadela največja lakota, kar jih je država doživela v 20. stoletju. Po podatkih OZN je umrlo okoli milijon ljudi, 200.000 otrok je osirotelo. Tragedija s sušo se je ob fotografijah shiranih otrok dotaknila ljudi po vsem svetu, sploh ko so največji glasbeni zvezdniki v ZDA, Evropi (tudi Jugoslaviji) in drugod zbirali denar za pomoč s prepevanjem v ta namen spisanih skladb, na čelu z najbolj znanima »We Are the World« (Svet smo mi) in »Do They Know It's Christmas« (Ali vedo, da je božič – kjer so sicer šli mimo tega, da je tretjina Etiopijcev muslimanov, ampak mišljeno je bilo bojda bolj v prenesenem pomenu adventnega obdobja dobrote). Zbrali so lepe milijonske vsote.