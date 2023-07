Toda Kumbernuss je s svojim predlogom mislil še kako resno in je sedaj tudi užaljen, ker njegovi kolegi v mestnem svetu o njegovem predlogu niso hoteli niti razpravljati. Predlog se morda na prvi pogled zdi smešen, je dejal, a v resnici gre za dobro utemeljen premislek, ki ga podpira tudi znanost, je prepričan 52-letni politik. Izkušnje o dobrodejnem učinku opoldanske sieste je na podeželju nemške dežele Mecklenburg nabiral še kot mehanik, ki je vzdrževal in popravljal kmetijske stroje in skupaj s kolegi opoldne pogosto malce zadremal, kar je na koncu vsem dobro delo in so se opravil zatem lotili s toliko večjo vnemo. Poleg tega je znanstveno dokazano, da 20-minutni spanec okoli poldneva pošteno dvigne popoldansko produktivnost. Toda Kumbernuss ni vedel, da bo s svojim predlogom spet oživil predsodek, ki se uslužbencev magistrata, pa ne le tistega v Leipzigu, drži kot klop. Namreč, da ti tako in tako pol dneva v službi prespijo. Zato so se tisti, ki jim je bil dobronameren predlog pravzaprav namenjen, uprli in Kumbernussu očitali, da jih hoče v javnosti prikazati kot lenuhe. Njegov predlog je na koncu v mestnem svetu podprla le še svetnica Piratske stranke.