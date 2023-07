Njena najboljša prijateljica Rachel Šaranski Danziger je v svojem eseju za New York Times zapisala, da je bila Liza, kot so jo klicali, od takrat, ko je odrasla, prepričana, da je dobrobit Izraelcev povezana s pravicami Palestincev, glede tega je bila tudi kritična do izraelske vlade. V času študija se je posvetila sosednjim arabskim deželam in skušala razumeti, kako v njih razmišljajo običajni ljudje. Naučila se je arabsko in v okviru svojega doktorskega študija na priznani univerzi Princeton večkrat potovala v Irak, kjer se je pogovarjala z ljudmi in zbirala material za svojo doktorsko nalogo. Curkova je v Bagdad potovala s svojim ruskim potnim listom, z izraelskim ji je bil namreč vstop v arabske države prepovedan. Konec marca je Curkova izginila in njeno ugrabitev je izraelski premier Benjamin Netanjahu pripisal šiitski milici Hezbolah, ki jo podpira Iran, ter dejal, da je za življenje Curkove odgovoren Irak. Po več mesecih, v katerih njeni svojci niso vedeli, ali jo bodo sploh še kdaj videli živo, je nazadnje novičarski spletni portal The New Arab, ki se je skliceval na vir blizu tako iraškim kot iranskim oblastem, poročal o tem, da naj bi jo zamenjali za iranske operativce, ki sedijo v izraelskih zaporih.