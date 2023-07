Na ljubljanski univerzi prišlo do vdora v informacijski sistem

Na Univerzi v Ljubljani je v soboto prišlo do vdora v informacijski sistem. Posledice vdora na delovanje vseh informacijskih sistemov so odpravili v sredo, poslovanje ljubljanske univerze pa poteka nemoteno, so pojasnili na univerzi. Ob tem so poudarili, da je njihov informacijski sistem dobro zaščiten in ima odličen sistem varnostnih kopij.