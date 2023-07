Po navedbah AVP je letos 66 voznikov e-skirojev oziroma 65,3 odstotka samih povzročilo prometno nesrečo. Lani je ta delež znašal 65,8 odstotka, dva voznika e-skiroja sta lani kot samoudeležena v prometnih nesrečah umrla. V letošnjih prometnih nesrečah z udeležbo e-skirojev je bilo 12 oseb hudo poškodovanih, 69 pa lažje.

Da so resne poškodbe voznikov e-skirojev v naraščanju, opozarja tudi vodja urgentnega kirurškega bloka v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana Uroš Tominc.

Kot je poudaril, gre predvsem za resne poškodbe mišično-skeletnega sistema, podobne poškodbam, ki jih beležijo pri kolesarjih in motoristih ter jih ni mogoče primerjati s poškodbami na navadnih skirojih. Največ poškodb je med mlajšo populacijo, uporaba zaščitne opreme je slaba, je navedel Tominc, ki glavni problem vidi tudi v nezavedanju voznikov glede hitrosti, ki jo razvije e-skiro.

Na nedavni mednarodni konferenci AVP in Zavoda Vozim o prihodnosti e-skirojev je Tominc izpostavil tudi, da mnogi vozniki še vedno dojemajo e-skiro kot običajen skiro. Ob tem je opozoril, da je hitrost skiroja na nožni pogon okrog 10 kilometrov na uro, e-skiroja pa vsaj 20 kilometrov na uro, zato je že pri ustavljanju in sestopanju z ustavljajočega se e-skiroja in skiroja pomembna razlika.

»Vsaka podvojitev hitrosti pomeni štirikrat večjo energijo, ki jo mora absorbirati telo ob morebitnem padcu ali trku,« je navedel Tominc.

Policisti so letos ugotovili že 468 kršitev pri vožnji z e-skiroji, v celotnem lanskem letu pa 727. Najpogostejše kršitve pri voznikih e-skirojev so povezane z nepravilno stranjo oz. smerjo vožnje, neuporabo čelade, vožnjo pod vplivom alkohola, neprilagojeno hitrostjo in uporabo mobilnega telefona med vožnjo.

Ker se poleg vse večjega števila lastniških e-skirojev širijo tudi možnosti izposoje teh lahkih motornih vozil, na AVP vse uporabnike vnovič pozivajo k odgovorni vožnji.

»E-skiroji so vse bolj razširjeni, toda že več let zapored podatki kažejo, da se mnogo uporabnikov ne zaveda pomena njihove varne uporabe. Prometnih nesreč z njihovo udeležbo je namreč vse več, najpogosteje pa so povzročitelji prav vozniki e-skirojev sami,« so povzeli besede v. d. direktorice agencije Simone Felser.

Največ povzročiteljev je bilo lani starih od 18 do 44 let, zaskrbljujoče pa je, da je bilo sedem povzročiteljev starih do 14 let in 15 povzročiteljev pa do 17 let, dodaja Felser.