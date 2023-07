Število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi vozniki e-skirojev, skokovito narašča. Do 18. julija so našteli že 101. V četrtek je na Jesenicah voznik e-skiroja izgubil oblast nad vozilom, padel in se poškodoval. Na Celovški v Ljubljani je pred dnevi voznik e-skiroja trčil v pešca, ki je nenadoma stopil na kolesarsko stezo. Oba sta se lažje poškodovala. Na cesti Zgornje Duplje - Podbrezje na Gorenjskem je 18-letnik z e-skirojem po klancu navzdol peljal prehitro in je padel. S seboj je peljal mladoletnika in oba so odpeljali v bolnišnico. Prav tako zaradi neprilagojene hitrosti je padel voznik e-skiroja na Dobu.

Po podatkih agencije za varnost prometa (AVP) je letos zakrivilo nesrečo 66 voznikov e-skirojev (65 odstotkov). V celotnem lanskem letu je bil odstotek približno enak, dva voznika, ki sta bila v nesreči udeležena sama, sta tudi umrla. Letos je bilo v nesrečah, v katerih so bili udeleženi e-skiroji, 12 ljudi hudo poškodovanih, 69 pa lažje. Tudi dr. Uroš Tominc, vodja urgentnega kirurškega bloka v ljubljanskem kliničnem centru, opaža, da je poškodb vse več. »Predvsem so nas presenetile hude poškodbe, bolj primerljive s tistimi, ki nastanejo pri nezgodah mopedistov in motoristov. Med njimi so tudi življenjsko ogrožujoče in smrtne. Glavni problem je, da se vozniki ne zavedajo hitrosti, ki jo e-skiro lahko razvije – mnogi ga še vedno dojemajo kot navaden skiro. Hitrost skiroja na nožni pogon je okrog 10 kilometrov na uro, e-skiroja pa vsaj 20, zato je že pri ustavljanju in sestopanju z ustavljajočega se e-skiroja in skiroja pomembna razlika. Vsaka podvojitev hitrosti pomeni štirikrat večjo energijo, ki jo mora absorbirati telo ob morebitnem padcu ali trku,« opozarja Tominc. Navaja, da so najpogostejše resne poškodbe mišično skeletnega sistema, ki jih ni primerjati s tistimi na navadnih skirojih. Največ poškodb je med mlajšimi, uporaba zaščitne opreme je slaba.

Čelado na glavo

Policisti so letos našteli že 468 kršitev voznikov e-skirojev, v celotnem lanskem letu 727. Najpogosteje gre za nepravilno stran oziroma smer vožnje, neuporabo čelade, vožnjo pod vplivom alkohola, prehitro vožnjo in uporabo telefona. Ker se poleg vse večjega števila lastniških e-skirojev štiri tudi ponudba izposoje, na AVP ponovno pozivajo k odgovorni vožnji. »Ta lahka motorna vozila so vse bolj razširjena, toda že več let zapored podatki kažejo, da se mnogo uporabnikov ne zaveda pomena njihove varne uporabe. Prometnih nesreč je vse več, najpogosteje pa so povzročitelji ravno ti vozniki sami. Največ povzročiteljev je bilo lani v starostni skupini od 18 do 44 let. Zaskrbljujoče pa je, da jih je bilo sedem mlajših od 14 let in 15 starih do 17 let,« pravi v.d. direktorice AVP Simona Felser in opozarja, da e-skiroji nikakor niso namenjena igri, vožnji po pločniku ali prevozu drugih oseb in predmetov.

Vozniki se morajo zavedati, da je e-skiro ob zaviranju nestabilen. Sploh pri višjih hitrostih. Kolesa so majhna in občutljiva na razpoke ali dvignjene dele tal, prav tako na kamenje in druge ovire. Hitro se znajdemo na tleh, zato je še toliko bolj priporočljiva zaščitna čelada (ki je za stare do 18 let obvezna). Poškodbe obraza in glave, ki so med najpogostejšimi, so brez nje praviloma težje.