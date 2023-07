Lokalni mediji v New Yorku poročajo, da MTA in mestne oblasti doslej niso javno priznale obstoj novega nadzornega sistema, ki uporablja tehnologijo španskega zasebnega podjetja AWAAIT. To podoben sistem uporablja v Barceloni. Od maja je v uporabi na sedmih postajah podzemne železnice New Yorka, do konca leta pa ga nameravajo razširiti na dodatnih več kot 20.

Problem je realen, saj je v zadnjem času vstop na podzemno železnico podoben spremljanju atletskih prireditev, kjer mladi fantje preskakujejo pregrade, tisti manjši ali manj športno nadarjeni pa se plazijo pod njo. Agenti MTA na postajah to mirno opazujejo ali gledajo stran, ker jih je strah fizičnega nasilja.

Tiskovna predstavnica MTA Joana Flores je zagotovila, da AI ne registrira kršiteljev in jih ne prijavlja newyorški policiji, vendar ni pojasnila, ali se bo to v prihodnje dogajalo. Policija zadeve ne komentira.

Newyorški policisti so leta 2019 dobili navodilo, naj ne aretirajo več tistih, ki se izogibajo plačilu vožnje s podzemno, ampak naj jim izdajo kazen, če se ustrezno identificirajo in niso kriminalci.

Direktor komunikacij pri MTA Tim Minton je za televizijo NBC pojasnil, da sistem umetne inteligence uporabljajo predvsem zato, da izračunajo, koliko denarja izgubljajo in kako se to dogaja.

MTA ima omrežje s skupaj 10.000 nadzornimi kamerami, zaradi uporabe umetne inteligence pri nadzoru pa se vrstijo opozorila zagovornikov človekovih pravic.

»Gibanje v New Yorku še nikoli ni bilo tako nadzorovano kot je danes. Množijo se avtomatični bralci registrskih tablic, prevozna podjetja, kot sta Uber in Lyft, zbirata podatke o potnikih, policija ima dostop do več deset tisoč varnostnih kamer in New York je mesto, kjer ni več nobene zasebnosti,« je za NBC dejal direktor Projekta za nadzor nadzorne tehnologije Albert Fox Cahn.

Sistem podjetja AWAAIT deluje tako, da posname tiste, ki se izogibajo plačilu in fotografije pošlje pristojnim za ukrepanje na njihove pametne telefone.

Odvetnica pri pravni organizaciji za socialno pravičnost Legal Aid Society Molly Griffrard trdi, da takšni ukrepi merijo na revne.

»Na žalost delajo to in zapravljajo denar, namesto da bi svoje storitve naredili bolj dostopne vsem,« je dejala.

MTA je v hudi finančni krizi, saj več kot 20 let trajajoči projekt prenove zastarelega in hirajočega sistema še ne kaže luči na koncu predora, poleg tega pa se število potnikov še vedno ni vrnilo na ravni pred izbruhom pandemije covida-19.

MTA načrtuje ponovno povišanje cen prevozov z vlaki in avtobusi, medtem ko se potniki soočajo z vprašanjem, kako priti kamorkoli na cilj v času izven prometnih konic, ko je sistem zaradi popravil in pokvarjenih vlakov ohromljen.