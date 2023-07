V okrožju Somerton in Frome v grofiji Somerset na jugozahodu Anglije so zmagali liberalni demokrati, v Selbyju in Ainstyju v Severnem Yorkshiru pa laburisti, je davi sporočili volilna komisija.

Laburisti so premagali konservativce s 46 odstotki glasov proti približno 34 odstotkom in dosegli enega največjih preobratov na nadomestnih volitvah doslej. Njihov kandidat Keir Mather pa je s 25 leti postal najmlajši poslanec v spodnjem domu britanskega parlamenta.

Liberalni demokrati pa so v okrožju Somerton in Frome nekoliko presenetljivo prepričljivo zmagali s 54 odstotki glasov, medtem ko je konservativna stranka osvojila le nekaj več kot 26 odstotkov, kar je skoraj 30 odstotnih točk manj kot na zadnjih volitvah leta 2019.

V okrožju Uxbridge in South Ruislip na zahodu Londona, ki je okrožje nekdanjega premierja Johnsona, je bil z zelo tesno večino ponovno izvoljen predstavnik konservativne stranke, čeprav so se zmage nadejali tudi laburisti. Pred volitvami so bila vsa tri okrožja v rokah konservativcev.

Vladajoči konservativci premierja Rishija Sunaka so tako utrpeli močan poraz. Sicer se je Sunak izognil temu, da bi postal prvi predsednik vlade po letu 1968, čigar stranka je v istem dnevu izgubila troje nadomestnih volitev, vendar rezultati za britanske konservativce niso ravno pozitivni.

V Veliki Britaniji bodo prihodnje leto potekale splošne volitve, po javnomnenjskih raziskavah pa ima trenutno opozicijska laburistična stranka višjo podporo od konservativcev.

Najbolj zadovoljni z rezultati četrtkovih nadomestnih volitev so sicer po mnenju analitikov BBC lahko liberalni demokrati, laburisti pa bodo pred splošnimi volitvami iskali načine, kako še izboljšati učinkovitost strategije njihovega vodje Keira Starmerja.

Nadomestne volitve so potekale po odstopu nekdanjega britanskega premierja Borisa Johnsona s položaja poslanca. Johnson je s poslanskega mesta odstopil junija zaradi parlamentarne preiskave afere Partygate, povezane z zabavami na Downing Streetu med pandemijo covida-19. Nadomestne volitve so potekale še v enem okraju, kjer je s položaja poslanca odstopil Johnsonov prijatelj Nigel Adams.