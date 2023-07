Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so bila prizadeta območja regijskih centrov za obveščanje Brežice, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Novo mesto in Celje, kjer se je neurje najbolj razbesnelo, saj so po do sedaj zbranih podatkih zabeležili 261 od skupno 426 dogodkov.

Podrialo drevesa in odkrivalo strehe

Območje Vojnika je v četrtek zvečer zajelo močno neurje z močnimi nalivi, vetrom in točo. Zaradi obilnega dežja je prišlo do zamašitve cestnih prepustov in zajezitve vodotokov. Zalite so kleti in razkrite strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov, nekaj hiš je podrtih, je za STA danes povedal vojniški župan Branko Petre.

Škoda je nastala na komunalni in cestni infrastrukturi, podrtih je veliko dreves in uničenih precej električnih vodov, veliko škode je tudi na kmetijskih površinah.

Petre je tudi dejal, da so regijski štab civilne zaščite zaprosili za pomoč pri zagotavljanju materiala za pokritje razkritih streh, Slovenska vojska pa jim bo pomagala očistiti ceste in zagotoviti njihovo prevoznost.

Za gasilce so organizirali prehrano, za eno družino, ki ji je neurje uničilo hišo, pa so zagotovili ustrezno namestitev.

Na terenu posredujejo gasilci Prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Vojnik, Frankolovo, Lemberg, Nova Cerkev in Socka. Na določenih lokacijah so jim v pomoč priskočili tudi gasilci iz Prostovoljne gasilske enote (PGE) Celje in PGD Zreče. Na terenu so tudi delavci Elektra Celje.

Tudi območje celjske občine je v četrtek zvečer zajelo obilno deževje, ki je prav tako povzročilo zamašitev cestnih prepustov. Zalite so kleti in razkrite strehe stanovanjskih in gospodarski objektov, nastala je škoda na komunalni in cestni infrastrukturi, med neurjem je bilo podrtih tudi več dreves. Vzpostavljen je štab v PGE Celje, ki koordinira gasilske enote na terenu.

Kot so za STA danes povedali na celjski občini, so v četrtek imeli 55 intervencij. Od tega je bilo treba prečrpati vodo iz objektov zaradi zalitja na tretjini objektov, sprožili pa so se tudi trije manjši plazovi in eno razlitje kurilnega olja.

»Sodelovala je Poklicna gasilska enota Celje z 39 poklicnimi gasilci in 11 društev iz Gasilske zveze Celje s 120 gasilci ter težka gradbena mehanizacija. Na terenu je bilo skupaj 159 gasilcev. Danes se delo gasilcev in regijskega štaba civilne zaščite nadaljuje,« so še dejali na celjski občini.

Toča uničila pridelek

Območje Občine Bistrica ob Sotli je v četrtek zvečer zajelo močno neurje z močnimi nalivi, vetrom in točo. Zaradi preteklih neurji, ki so podirala drevesa in polomila vejevja, je tudi zaradi obilnega dežja prišlo do zamašitve cestnih prepustov.

Veter je razkril strehe stanovanjskih objektov in podrl več dreves. Na terenu posredujejo gasilci PGD Bistrica ob Sotli.

Tudi v Občini Dobrna so podobne razmere. Zalite so kleti in razkrite strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov, nastala je škoda na komunalni in cestni infrastrukturi, podrtih pa je več dreves. Na terenu posredujejo gasilci PGD Dobrna.

Prav tako je v Občinah Kozje, Mozirje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Šentjur, Šoštanj, Štore, Trbovlje, Velenje, Vitanje, Žalec prišlo do razkritja streh stanovanjskih objektov, na terenu so prostovoljni gasilci. Velika toča je marsikje v celoti uničila pridelek.

Območje Občine Radeče pa je zajelo močno neurje z močnimi nalivi, vetrom in točo. Zaradi sunkov vetra so se podrla drevesa. Na terenu posredujejo radeški prostovoljni gasilci.

Precej dela so minulo noč vnovič imeli tudi gasilci in druge službe na Koroškem. V slovenjgraški občini so zaradi zalitih kleti, neprevoznih cest in odkrite strehe gospodarskega poslopja posredovali v naseljih Podgorje, Spodnji Razbor, Šmiklavž in Vodriž, kažejo podatki centra za obveščanje.

V naselju Sv. Duh v občini Dravograd se je na regionalno cesto Dravograd-Maribor ponoči sprožil zemeljski plaz, ki so ga že odstranili delavci cestnega podjetja Voc Celje. Na območju občine Muta pa so gasilci na cesti Muta-Sv. Jernej nad Muto odstranili ter razžagali tri drevesa, ki so ovirala promet.

O toči so med drugim poročali tudi iz Voličine pri Lenartu, gasilci pa so imeli po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje delo zaradi razkritih streh med drugim še v Kungoti, Mariboru, Slovenski Bistrici in Dupleku.