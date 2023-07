»To je kaplja čez rob. V mestu nimamo več prostora,« je na novinarski konferenci v sredo dejal Adams, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Priliv migrantov se je povečal, potem ko so republikanske države, kot sta Teksas in Florida, začele pošiljati migrante na sever v demokratske države in mesta.

Po podatkih mestnih uradnikov v New Yorku trenutno živi 106.000 ljudi, ki so odvisni od pomoči mesta. Od tega je približno 54.000 migrantov, ki so nameščeni v zavetiščih ali hotelih.

Letaki v angleščini in španščini bodo prosilce za azil opozarjali, da so stanovanja v New Yorku zelo draga, stroški hrane, prevoza in drugih potrebščin pa najvišji v ZDA.

»Ni zagotovila, da bomo lahko novim prišlekom zagotovili zatočišče in storitve. »Ko se odločate o tem, kje se boste naselili v ZDA, razmislite o drugem mestu,« piše na letaku.

Adams je dejal, da želi, da se ljudje soočijo z realnostjo že na meji. Napovedal je tudi, da bodo morali samski odrasli migranti po 60 dneh ponovno zaprositi za zatočišče, da bi tako pomagali sprostiti prostor za družine z otroki.

Adams je dejal, da bo mesto migrantom pomagalo najti nadomestno nastanitev pri prijateljih, družini ali drugje. »Naše sočutje je neskončno. Naš prostor pa ni,« je dejal Ted Long, predstavnik agencije, ki upravlja večino zasilnih nastanitev za migrante.

Demokrat Adams je za nezadostno pomoč obtožil zvezno in državno vlado. »Ne moremo še naprej sami sprejemati več deset tisoč novincev brez pomoči zvezne in državne vlade,« je dejal novinarjem.

Kritiki župana obtožujejo, da krši zakone o pravici do zatočišča, po katerih mora mesto zagotoviti posteljo vsakomur, ki jo potrebuje. »Napoved ne spodkopava le pravice do zatočišča, ampak tudi opredeljujočo vlogo New Yorka kot svetilnika obljube, zapisanega ob vznožju Kipa svobode,« je dejal mestni nadzornik Brad Lander.

Newyorška podružnica Ameriške zveze za državljanske svoboščine (ACLU) je županov načrt označila za krut in nezakonit, vendar Adams vztraja, da enostavno ni več ne denarja in ne prostora.