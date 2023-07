Američani so o vdorih kitajskih hekerjev poročali že prejšnji teden. Med drugim naj bi vdrli v elektronsko pošto ministrice za trgovino Gine Raimondo.

Ameriški uradniki Kitajsko vztrajno označujejo za najnaprednejšega nasprotnika ZDA v kibernetskem prostoru, ki je bil v zadnjih letih večkrat vir dvostranskih napetosti. FBI je navedel, da ima Peking večji hekerski program kot vse druge vlade skupaj.

Vlada predsednika Joeja Bidna meni, da je kitajska hekerska operacija Pekingu omogočila vpogled v razmišljanje ZDA pred Blinknovim junijskim potovanjem na Kitajsko.

Blinken je prejšnji teden na srečanju z najvišjim kitajskim diplomatom Wang Yijem izpostavil vprašanje nedavnega hekerskega napada. »O podrobnostih našega odziva ne morem govoriti. Poleg tega in kar je najbolj pomembno, ta incident ostaja v preiskavi,« je dejal Blinken na novinarski konferenci v Džakarti v Indoneziji.

Kitajsko zunanje ministrstvo se je na sporočilo Microsofta o vdoru kitajskih hekerjev prejšnji teden ostro odzvalo in za to obtožilo Washington, ki naj bi sam izvajal hekerske operacije proti sebi.

Po navedbah Microsofta se je vdor začel sredi maja, ko so hekerji s sedežem na Kitajskem uporabili ukraden prijavni ključ in vdrli v račune elektronske pošte.

Hekerji so imeli mesec dni prednosti pred odzivom ameriške vlade. Analitik State Departmenta je sredi junija opazil nenavadno kibernetsko aktivnost v računalniških sistemih ministrstva in po navedbah več virov na to opozoril Microsoft.

Visoki kibernetski uradniki v State Departmentu in ameriški agenciji za kibernetsko in infrastrukturno varnost (CISA) so se trudili ugotoviti, kako resna je kršitev. »Ne vemo natančno, kaj se dogaja, vendar vemo, da obstaja težava,« je za CNN povedal eden od ameriških uradnikov in dodal, da je State Department sprožil alarm pri drugih vladnih agencijah.