Nov šolski program med drugim zahteva, da se smrtonosni napad belcev na temnopolte leta 1920 v mestu Ocoee na Floridi opiše kot napad temnopoltih na temnopolte, čeprav je šlo za enega od številnih napadov belcev ameriškega juga na temnopolte, ker so želeli uresničiti svojo volilno pravico. V nasilju je umrlo več deset temnopoltih.

Floridski odbor za izobraževanje je imenoval guverner in republikanski predsedniški kandidat Ron DeSantis. Njegova članica MaryLynn Magar je zatrdila, da z novim programom ni nič narobe, saj osvetljuje zgodovino z vseh vidikov.

Demokratska državna kongresnica Anna Eskamani pa je izrazila globoko zaskrbljenost nad potvarjanjem zgodovine, še posebej nad trditvijo, da je suženjstvo koristilo sužnjem.

DeSantis si že dlje časa prizadeva za spremembo šolskega programa na način, ki bo bele šolarje ščitil pred slabim občutkom zaradi zgodovinskih dejstev, kot je na primer to, da so imeli beli Američani temnopolte sužnje in so lahko z njimi počeli, kar se jim je zdelo.

Floridski učiteljski sindikat (Florida Education Association) je nov program označil za velik korak nazaj za državo, kjer učijo zgodovino temnopoltih od leta 1994.

»Ukrep odbora za izobraževanje je poskus vrnitve Floride v 19. stoletje, ko življenja temnopoltih niso bila cenjena in zaščitena. Moramo razumeti, da so grozote suženjstva in nekdanji rasistični zakoni juga predstavljali kršenje človekovih pravic in enega najtemnejših obdobij v ameriški zgodovini. Ne bomo šli nazaj,« je izjavil predsednik največje organizacije temnopoltih v ZDA NAACP Derrick Johnson.