Opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) za celotno območje države ostaja oranžno, saj se pričakujejo krajevna neurja v vseh delih Slovenije tekom današnjega dneva in prvem delu noči na soboto.

Po več zaporednih dneh stabilnega vremena, se bodo razmere spremenile. Danes in v soboto bo vreme precej spremenljivo, z občasnimi oblaki in pojavom krajevnih ploh ter neviht, pri čemer lahko nekatere nevihte dosežejo tudi močnejšo intenzivnost. Plohe in nevihte bodo vztrajale tudi v nočnih urah. Dnevne temperature se bodo gibale med 23 in 28 °C, na Primorskem pa lahko celo dosežejo do 31 °C.

Petkovo pestro dogajanje se je pričelo zgodaj zjutraj z nevihtami na Primorskem in severozahodni Sloveniji. Trenutno se močnejša nevihta bliža Škofji Loki ter severnim delom Ljubljane, medtem ko so krajevna neurja možna v južni Sloveniji.⛈️⛈️ pic.twitter.com/hlPWorGzNc — ARSO vreme (@meteoSI) July 21, 2023

V soboto se bo nadaljevalo oblačno vreme, ki pa bo prehajalo od spremenljivega do pretežno oblačnega, z možnostjo ploh in neviht. Jutranje temperature bodo znašale od 12 do 18 °C, ob morju nekoliko topleje, do 20 °C. Najvišje dnevne temperature pa bodo v območju od 21 do 26 °C, na Primorskem malenkost višje, do 28 °C.

Prebivalce vseh regij pozivamo, da ostanejo pozorni na vremenske razmere in upoštevajo morebitne opozorilne ukrepe ARSO. Varovanje pred morebitnimi vremenskimi ekstremi je ključnega pomena, zato bodite pripravljeni na morebitne neugodne vremenske razmere. Sledite aktualnim vremenskim napovedim ter upoštevajte previdnostne ukrepe v primeru pojava močnejših neviht ali drugih vremenskih pojavov, ki bi lahko prizadele vaše območje.