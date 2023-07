Poskus tihotapljenja kokaina so odkrili in preprečili med obsežno operacijo ob jugozahodni obali Sicilije, je v četrtek sporočila italijanska finančna straža, ki je pristojna za boj proti finančnemu kriminalu, pa tudi proti trgovini z drogami, mafiji in terorizmu.

Med izvidniškimi preleti z letali v sredo zjutraj so pripadniki finančne straže opazili manjšo ribiško ladjo, ki je odplula s kalabrijske obale in se približala trgovski ladji, ki so jo nadzorovali že več dni. Ob tem so opazili, da s krova trgovske ladje v morje mečejo številne pakete, ki jih je pobirala posadka manjše ladje, in nato posredovali.

Preiskovalci so povedali, da so s to operacijo "zadali udarec mednarodnemu prometu s prepovedanimi drogami," poroča dpa. V Sredozemlju sicer redno odkrivajo tovrstne poskuse tihotapljenja, italijanska finančna straža pa je letos skupno zasegla že več ton različnih prepovedanih drog.