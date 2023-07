»Bil je zelo napadalen in agresiven,« je za TV Slovenija povedala dečkova mama in dodala, da je imel nenavaden pogled. Šestletnik iz slovenske Istre je bil na toksikološkem izvidu pozitiven na kokain, potem ko se je vrnil k materi zaradi zdravstvenih težav. Mati je opozarjala na neprimernost očeta kot skrbnika, ki je trenutno v priporu. Testi na prepovedane substance so bili pozitivni, pri otroku pa so odkrili tudi šum na srcu.

Šestletnik materi ni znal povedati kako je lahko droga prišla v njegov organizem. Mati šestletnika je za TV Slovenija povedala, da je imel njen sin v zadnjih šestih mesecih hude epistakse, krvavel je iz nosa in imel zelo pogoste angine.

Oče v priporu

40-letni oče šestletnika iz Pirana je v priporu, saj je ovaden za omogočanje uživanja prepovedanih drog in zanemarjanje mladoletne osebe ter surovo ravnanje. Mati je več let opozarjala piranski center za socialno delo, da je oče odvisnik. Po navedbah mame so težave opazili tudi v šoli, kjer so se prav tako obrnili na CSD Piran. Na centru pa je zdaj v teku inšpekcijski nadzor.

Preiskava še poteka, saj policija zbira dodatna obvestila in dokaze v tem zaskrbljujočem primeru.