Mati šestletnika je, po tem ko je k očetu prišla po otroka kupila test na prepovedane substance, ki je pokazal prisotnost kokaina. Test so ponovili še na urgenci zdravstvenega doma in še enkrat v izolski bolnišnici, oba sta bila pozitivna. Otroku so odkrili tudi šum na srcu.

Šestletnik materi ni znal povedati kako je lahko droga prišla v njegov organizem. Mati šestletnika je za TV Slovenija povedala, da je imel njen sin v zadnjih šestih mesecih hude epistakse, krvavel je iz nosa in imel zelo pogoste angine.

Oče v priporu

40-letni oče šestletnika iz Pirana je v priporu, saj je ovaden za omogočanje uživanja prepovedanih drog in zanemarjanje mladoletne osebe ter surovo ravnanje. Mati je več let opozarjala piranski center za socialno delo, da je oče odvisnik. Na centru pa je zdaj v teku inšpekcijski nadzor.

Mati otroka je po navedbah TVS več let opozarjala piranski center za socialno delo, da je oče odvisnik. STA še čaka na pojasnila o ukrepih piranske enote centra za socialno delo, kjer je v teku tudi inšpekcijski nadzor. Zaradi zaščite interesov otroka na podrobna vprašanja o primeru na policiji ne želijo odgovarjati, nadaljujejo pa zbiranje dodatnih obvestil in dokazov, so še zapisali na PU Koper.

Če bo sodišče odločilo, da je oče kriv, mu za posedovanje droge grozi od enega do 12 let, za zanemarjanje otoka pa do tri leta zapora. Preiskava je še v teku, saj policisti zbirajo dodatna obvestila in dokaze.

CSD podprl predlog mame za zaščito otroka

Na pristojnem CSD so pojasnili, da so z mnenjem sodišču podprli predlog mame za zaščito otroka. Ocenili so namreč, da je oče hudo kršil svoje starševske dolžnosti. Dodali so tudi, da pred majem, ko je z njim v stik stopila šola, niso dobili nobene informacije, ki bi terjale njihovo ukrepanje.

Po prejemu obvestila s strani šole, je CSD mamo povabil na razgovor in jo seznanil z možnostjo podaje predloga sodišču za začasno odredbo glede zaupanja otroka v varstvo in vzgojo njej in prepovedi stikov z očetom.

Po prejemu poziva sodišča je CSD z mnenjem podprl predlog mame, saj je ocenil, da gre za visoko stopnjo ogroženosti otroka, ker je oče s tem, ko je sinu omogočil, da pride v stik s prepovedanimi substancami, hudo kršil svoje starševske dolžnosti in s tem življenjsko ogrozil svojega otroka. Predlagal je, da se do dokončne odločitve sodišča očetu odvzame pravica do stikov z otrokom.

CSD je dolžan izvesti vsa potrebna dejanja in ukrepe za zaščito koristi otroka. Starši imajo pred vsemi drugimi pravico in obveznost varovati koristi svojega otroka, zato CSD vstopi in izvede ukrepe takrat, ko starši te pravice in obveznosti ne izvajajo v otrokovo korist. Ukrepe za varstvo koristi otroka izreče sodišče, če ugotovi, da je otrok ogrožen.

CSD družino pozna vse od leta 2018, ko jim je bilo nudeno predhodno družinsko svetovanje, sodelovanje v sodnih postopkih za varstvo koristi otroka ter nalog za preprečevanja nasilja v družini. Za oblikovanje mnenja sodišču v postopku urejanja razmerij med staršema je CSD pridobival podatke iz različnih virov z namenom izdelave ocene ogroženosti otroka. Pri tem so bila upoštevana tudi zdravniška potrdila. Sodišče je takrat, tudi na podlagi mnenja sodnega izvedenca glede primernosti staršev za izvajanje starševske skrbi ter stikov, izdalo sklep o sodni poravnavi, saj je med staršema prišlo do dogovora glede ureditve razmerij do otroka.

»V visoko konfliktnih razvezah oziroma razpadih izvenzakonskih skupnosti mora CSD utemeljiti mnenje na podlagi dejstev oziroma konkretnih vedenj starša, ki ogroža otroka. Ko gre za navedbe o domnevni odvisnosti starša, CSD nima pristojnosti, da bi slednje ugotavljal, zato predlaga sodišču, da postavi sodnega izvedenca, ki to lahko oceni,« so še dodali.