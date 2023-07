Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so bila prizadeta območja regijskih centrov za obveščanje Brežice, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Novo mesto in Celje, kjer se je neurje najbolj razbesnelo, saj so po do sedaj zbranih podatkih zabeležili 261 od skupno 426 dogodkov.

V občini Kozje je toča povzročila veliko škode na poljščinah in objektih, na območju občine Mokronog-Trebelno pa škodo na nekaj objektih. Močan veter je podiral drevesa, električne in komunikacijske drogove ter odkrival strehe objektov. Zaradi podrtega drevja je bilo neprevoznih nekaj cest.

Meteorna voda je zalila stanovanjske, gospodarske in druge objekte ter poplavila vozišča. Zaradi razmočenega terena se je sprožilo devet zemeljskih plazov. V naselju Parož v občini Dobrna in v naselju Kozjak v občini Mislinja sta bili poškodovani cesti, v naselju Lemberg pri Novi Cerkvi v občini Vojnik pa je zemeljski plaz poškodoval stanovanjsko hišo, so navedli v poročilu uprave za zaščito in reševanje.

Za sanacijo posledic so bila po njihovih podatkih aktivirane 103 gasilske enote, od tega tri poklicne. Gasilci so iz poplavljenih objektov črpali meteorno vodo, čistili cestne prepuste, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, zasilno prekrili poškodovana ostrešja in splazeno zemljino ter odstranjevali podrto drevje in vejevje.