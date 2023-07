Slovenska teniška igralka Kaja Juvan v zadnjem tednu nase opozarja v Budimpešti, kjer je na peščenem turnirju serije WTA 250 dosegla štiri zmage. Dve si je priborila v kvalifikacijah, v uvodnih dveh krogih pa se je z zmagama nad Slovakinjo Kristino Kucovo (7:5, 6:2) in Avstralko Astro Sharma (6:2, 4:6, 6:2) uvrstila v četrtfinale. Dvoboj osmine finala je Ljubljančanka odigrala v sredo, včerajšnji dan pa je imela prost, a kot je sporočila, si dvoboja med Rusinjama Diano Schneider in Marijo Timofejevo ni ogledala v živo. Si ga pa je njen trener Oscar Serrano, ki mu v Budimpešti dela družbo kondicijski trener Miran Kotnik. Četrtfinalni dvoboj s Slovenko si je z zmago s 6:1, 6:1 priborila Marija Timofejeva.

»V Budimpešti je precej mirno. Po treh tekmah v kvalifikacijah se je zgodba umirila in imam kar nekaj prostega časa. Izkoriščam ga za kakšen sprehod, saj je vzdušje v okolici hotela na otoku sredi Donave sproščujoče in lepo. V nadaljevanju popoldneva se bomo pripravili na jutrišnjo tekmico,« je včeraj iz Budimpešte sporočila Kaja Juvan ter se ozrla na prvi dve tekmici: »Na obe nasprotnici sem se dobro pripravila ter se osredotočala predvsem na svojo igro. Tekmici igrata različni tenis. Najpomembnejše je, da sem se držala recepta ter bila pri tem uspešna.«

Proti Astri Sharma je imela v drugem nizu lepo priložnost, da bi dvoboj zaključila, a je ob koncu popustila. »Nihanja so sestavni del teniške igre in do njih pride tudi, ko si v najboljši formi. To je lepo pred kratkim pojasnil tudi Novak Đoković. Ko pride do nihanj, je od vsakega posameznika odvisno, kako hitro se pobere, saj vsak v sebi nosi svoje izzive. Na splošno mislim, da se moja teniška igra v zadnjem času lepo razvija, saj se na igrišču počutim vse bolje. Moram ostati potrpežljiva. Veseli me tudi, da sem dobro kondicijsko pripravljena,« odgovarja Kaja Juvan. »Ali bom fizično zdržala še tri dvoboje? Z največjim veseljem. Imam še prostor za napredek. Morda bom imela priložnost, da to pokažem že ta teden,« še pristavi.

V nadaljevanju pogovora smo se dotaknili aktualne preteklosti, ko je wimbledonski turnir presenetljivo dobila Čehinja Marketa Vondroušova, ki jo je Kaja Juvan premagala v edinem medsebojnem dvoboju. »V Wimbledonu sem precej bolj spremljala Ons Jabeur, ki je bila favoritinja v finalu, saj je pred tem zelo kvalitetno odigrala vse dvoboje. Zmaga Čehinje me ni presenetila, čeprav ni sodila v najožji krog favoritinj, saj je bila v preteklosti že finalistka Rolanda Garrosa. Veliko igralk je na zelo visoki ravni in lahko posežejo tudi po turnirskih zmagah. Spominjam se svojega dvoboja z Vondroušovo, ki me je nekoliko presenetila s počasno igro, s katero me je v prvem nizu gladko premagala. Spomnim se, da je bilo zelo vroče, zato je imela v tretjem nizu težave s krči, kar sem izkoristila.«

Nadaljevanje sezone je za Ljubljančanko odvisno tudi od izkupička v Budimpešti. Želi si igrati v Hamburgu, kjer bo turnir izjemno močan, zato zaenkrat še nima zagotovljenega mesta v kvalifikacijah. »Potem si bom vzela dva tedna časa za priprave na trdo podlago. Pred New Yorkom bom igrala še na enem turnirju, po OP ZDA pa se veselim domačega turnirja v Ljubljani. Odtlej bodo vse misli usmerjene proti Sevilli, kjer nas novembra čaka finalni turnir pokala Billie Jean King. Tega turnirja se zelo veselimo vse Slovenke,« je zaključila Kaja Juvan.