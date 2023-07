Moč japonske ekipe so v letošnji ligi narodov okusile številne ekipe. Ne nazadnje so nanizali deset zaporednih zmag in šele Italijani so ustavili njihov pohod, nato pa v zadnji tekmi rednega dela še Poljaki. Obe tekmi so odigrali v nepopolni zasedbi, morda tudi zato, da bi se v četrtfinalu izognili Franciji in igrali s Slovenijo. Ali je bil to res njihov namen, je težko reči, v vsakem primeru pa so se v polfinale uvrstili brez večjih težav. Slovenski odbojkarji so jim bili konkurenčni le v uvodnem nizu, v katerem so imeli tudi eno zaključno žogo, v drugem in tretjem pa so bili ves čas boljši Japonci.

»Niti v enem elementu nismo bili boljši od nasprotnika, ki je ves čas odlično sprejemal, bil odličen v 'side outu', boljši pri servisu in moramo mu samo čestitati. Lahko vidimo, da nam še dosti manjka, da moramo še veliko delati. Razmišljati moramo, kako vse to popraviti, in ne o tem, kaj bomo dosegli na evropskem prvenstvu in v olimpijskih kvalifikacijah. Predvsem pa se moramo najprej dobro spočiti, večina igralcev po prvenstvih ni imela pravega počitka,« je premoč japonske reprezentance priznal Tine Urnaut, kapetan slovenske reprezentance.

Neizkoriščena zaključna žoga v prvem nizu

Vendar začetek uvodnega niza ni napovedoval tako gladkega poraza slovenske reprezentance, ki je tekmo spet začela z Rokom Možičem, ob njem so igrali še Gregor Ropret, Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Pajenk, Jan Kozamernik in prosti igralec Jani Kovačič. Toda že po njihovem vodstvu s 4:2 je do izraza prišla hitra igra japonske reprezentance, ki je povedla z 9:6. Na dvanajsti točki so slovenski odbojkarji izenačili, v končnici pa so do dveh točk prednosti (23:21) spet prišli Japonci. Slovenski selektor Gheorghe Cretu je v igro poslal Žigo Šterna, kar se mu je skorajda obrestovalo, kajti prav na njegov servis je njegova ekipa z dvema zaporednima točkama Alena Pajenka prišla do zaključne žoge. Po ogledu video challengea je niso izkoristili, zato pa so jo Japonci.

V drugem nizu je bila slovenska reprezentanca popolnoma razglašena. Neučinkovita v napadu, neprepričljiva pri sprejemu, na servisu pa premalo prodorna. Japonci so povedli s 5:2, nato pa svojo prednost le še višali. V igro se je vrnil Štern, namesto Ropreta je priložnost dobil Uroš Planinšec, a vse to ni prineslo preobrata. Pred končnico niza je bilo že 18:11 za Japonsko. Na servis Urnauta je Slovenija še prišla na tri točke zaostanka (16:19), bilo je tudi še 18:21, po sodniški napaki pa so se Cretujevi izbranci dokončno predali.

Japonski korektor zabil zadnji žebelj v slovensko krsto

Nekaj boljšo igro so slovenski odbojkarji spet prikazali v tretjem nizu, toda šele po zaostanku petih točk (4:9), ko so na servis Planinšiča, ki je pred tem še enkrat zamenjal Ropreta, prišli na točko zaostanka (8:9). Enega redkih naletov slovenske reprezentance je s polminutnim odmorom zaustavil Philippe Blain, Francoz na japonski klopi, saj so po njej tekmeci spet pobegnili za tri točke. Odlični Išikava, ki dobro pozna evropsko odbojko, predvsem italijansko, saj vse od leta 2016 igra v Italiji (začel je v Latini, nato pa kariero nadaljeval v Sieni, Padovi in zadnje tri sezone v Milanu), je dokončno strl slovenski odpor. Prav 28-letni japonski korektor je tudi končal tekmo, ki jo bodo v slovenskem taboru morali dobro analizirati, kajti konec septembra in v začetku oktobra se bodo spet pomerili z Japonci. Takrat v olimpijskih kvalifikacijah v Tokiu.

»V prvem nizu smo napravili nekaj posamičnih in ekipnih napak, kljub na trenutke solidni igri smo izgubili nekaj lahkih točk. A kljub temu smo imeli priložnost, da povedemo, toda na žalost je bil tekmec v končnici zbran. V drugem nizu smo se vrnili, a ni bilo lahko loviti tekmecev, ki so bili ves čas v prednosti. Poskušali smo, se borili, imeli svoje priložnosti. Enako velja za tretji niz. Menim, da smo v ligi opravili dobro delo, ponosen sem na fante. Zdaj se moramo spočiti, nato pa pripraviti na naslednje izzive, ki nas čakajo v tej sezoni,« pa je po porazu dejal Gheorghe Cretu.

Že v sredo sta se v polfinale uvrstili reprezentanci Italije, ki je s 3:0 premagala Argentino, in ZDA, najboljša ekipa rednega dela tekmovanja, ki je bila v maratonskem dvoboju s 3:2 boljša od Francije, včeraj zvečer pa sta igrali še reprezentanci Poljske in Brazilije. Polfinalni tekmi bosta v soboto, finale in tekma za tretje mesto pa v nedeljo.

