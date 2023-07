Če kdo, potem so vrhunski športniki tisti, ki živijo zdravo. Redko ponočujejo, še redkeje se opijajo ali drogirajo. A tako je med kariero, po njej pa se marsikaj spremeni, predvsem pa lahko življenje nekdanjega športnika postane občutno bolj stresno. To še kako velja za Edwina van der Sarja. Bil je eden najboljših nogometnih vratarjev, ko pa je kopačke obesil na klin, so ga povabili, da v Ajaxu, klubu, v katerem se je zanj vse začelo, prevzame direktorsko funkcijo. Je bil prav stres razlog, da je pred dnevi zbolel? Na dopustu na Hrvaškem je prišlo do krvavitve v njegovih možganih, zato so ga do bolnišnice prepeljali s helikopterjem. »Je na intenzivni negi, a stabilen. Vsi mu želimo, da hitro okreva, v mislih je z nami,« so zapisali pri Ajaxu. Zanimivo, da se je direktorski vlogi odrekel pred vsega enim mesecem.

Bil je član zlate generacije nizozemskega kluba, s katerim je leta 1995 prvič osvojil ligo prvakov. Pot ga je kasneje vodila še v Juventus in Fulham, leta 2005 v Manchester United, kjer je še drugič dvignil pokal zmagovalca lige prvakov. Poklicno kariero je uradno zaključil leta 2011. Dolgo je bil tudi prvi vratar reprezentance, v kateri je zbral 130 nastopov, kar je bilo največ v zgodovini do leta 2017, ko ga je prehitel Wesley Sneijder. V očeh poznavalcev je eden najboljših čuvajev mreže vseh časov (v letih 1995 in 2009 so ga razglasili za najboljšega v Evropi) in tudi eden najuspešnejših, saj je v karieri osvojil 26 pokalov, v sezoni 2008/09 pa je postavil svetovni rekord, ko kar 1311 minut ni prejel gola. Piko na i pa je postavil, ko je bil s 40 leti in 205 dnevi najstarejši nogometaš, ki je osvojil angleško premier ligo.

Pri Ajaxovi zmagi z 8:1 se je vpisal tudi med strelce

Da je postal poklicni nogometaš z veliko začetnico, se lahko zahvali trenerju Louisu van Gaalu, ki ga je iz lokalnega kluba pripeljal v Ajax. Hitro je prevzel vlogo številke ena v vratih, že v prvi sezoni je bil uradno najboljši vratar lige, za serijskega državnega prvaka pa je skupaj odigral 226 tekem. Nekaj posebnega je bila tekma z De Graafschapom, pri zmagi z 8:1 je prispeval gol z najstrožje kazni. Njegovo nogometno znanje je bilo vsestransko, vedno je bil telesno izjemno pripravljen, inteligenten in z vrhunskimi refleksi, znal se je pravilno postavljati, vedno je ohranil mirnost, zato ne čudi, da je ubranil veliko enajstmetrovk. Bil je tudi eden redkih vratarjev, ki so tehnično dobro podkovani, z žogo je znal početi marsikaj. »Eden prvih, ki so med vratarje prinesli novo perspektivo, je bil Edwin, ki je veliko igral z nogami. Njegov slog igre me je navdihnil,« o njem praviNemec Manuel Neuer, še danes eden najboljših vratarjev na svetu, ki nizozemskega kolega posnema, saj tudi sam ogromno igra z nogo.

Kako pomemben nogometaš je bil, priča tudi poslovilna tekma 3. avgusta 2011, na kateri ni manjkalo zvenečih imen. Sanjsko moštvo van der Sarja, ki ga je vodil Alex Fergusson (sodelovala sta že pri Manchester Unitedu), so sestavljali Wayne Rooney, John Heitinga, Louis Saha, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nemanja Vidić, André Ooijer, Dirk Kuyt, Gary Neville, Michael Carrick, Edgar Davids, Giovanni van Bronckhorst, Boudewijn Zenden in Dennis Bergkamp. Gledanost tekme – na nasprotni strani igrišča je bilo prvo moštvo Ajaxa – je bila izjemna, saj si jo je po televiziji ogledalo dva milijona Nizozemcev, celoten zaslužek pa je šel v dobrodelne namene.

Za uspešno kariero oditi na tuje

To, da je večino življenja preživel na tujem, ni naključje. Čeprav Ajax velja za ugleden klub, je v primerjavi z največjimi palček. »Če želiš imeti uspešno kariero, moraš oditi v tujino. Tudi plače so v največjih klubih neprimerljivo večje, zato odločitev za korak naprej v karieri ni bila težka,« priznava Edwin van der Sar, po njegovih stopinjah pa so šli kasneje številni nizozemski nogometaši, na primer Frenkie de Jong v Barcelono (za 86 milijonov evrov odškodnine) in Matthijs de Ligt v Juventus (75). »Igrati za Ajax je podobno kot šolati se na Stanfordu, Oxfordu ali Harvardu, kjer pridobiš veliko znanja. A kasneje greš v službo k Merrill Lynchu in drugim velikim podjetjem, saj je tam večja konkurenca in tudi več denarja,« še dodaja vratar, v čigar srcu Ajax ostaja klub številka ena.

Ko pomisli na klubski dres, se vedno razneži. Proračun Ajaxa se sicer vrti okoli 200 milijonov evrov (uspeh v evropskih pokalih je nujen), kar ni dovolj, da bi bil med 20 najbogatejšimi evropskimi klubi, zato stavi na mladinsko šolo in kasneje prodajo najboljših nogometašev za ogromen denar. Prav to je kot direktor kluba počel tudi van der Sar. »Mi temu ne rečemo poslovni načrt, temveč nogometni program. Z nogometaši, ki jih izobrazimo, želimo biti tudi poslovno uspešni, saj je interes v bogatejših klubih zanje velik. To je edini način, da preživimo,« filozofijo pojasni van der Sar, ki je očitno imel srečo v nesreči. Bolnišnico v Splitu je že zapustil ter zdravljenje in rehabilitacijo nadaljuje na Nizozemskem. Na veselje žene Annemarie van Kesteren, s katero je poročen že 17 let in s katero ima dva otroka.

1311 minut je bil van der Sar nepremagan v sezoni 2008/09, kar je svetovni rekord.