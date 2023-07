Gnilo jajce

Spotikanje ministrov ob lastna prepričanja, ko so minuli teden glasovali o ustavnosti poseganja v človekove pravice azilantov, je obudilo spomin na soroden zaplet. Leta 2014 je Slovenijo pretresla zgodba trinajstletne somalske deklice, ki je ostala sama v Afriki. V Mariboru je tedaj že prebivala njena begunska sestra, ki jo je skušala rešiti in pripeljati v Slovenijo, a je notranje ministrstvo, v spregi z vodilno politiko, pred otrokom sistematično zapiralo vsa vrata. Primer je končal na ustavnem sodišču, predsednik državnega zbora Janko Veber iz Socialnih demokratov pa je tedaj podpisal famozni odgovor sodišču – interpretacijo zakonodaje, ki je deklico še dodatno prikovala v mizerijo. Ko so kasneje politiki vendarle sprevideli svojo zmoto in so zagnali reševalno akcijo, pa so začudeni novinarji dobili prostodušno pojasnilo: predsednik parlamenta je pač podpisal, kar so mu strokovne službe in politični sodelavci »prinesli na mizo«. V vsebino dekličine zgodbe se sploh ni spuščal.