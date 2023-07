Kriptovalute: Računovodska nejasnost

Minuli teden je podjetje Ripple slavilo delno zmago v sodni bitki proti ameriški komisiji za vrednostne papirje (SEC). Okrožno sodišče južnega New Yorka je razsodilo, da trgovanje žetonov XRP (Ripple) na borzah ne predstavlja naložbenih pogodb, kar naj bi pomenilo, da žeton po ameriški zakonodaji ni opredeljen kot vrednostni papir. V luči te novice so številne borze kriptovalut ponovno dodale XRP v svojo ponudbo trgovalnih parov. Tudi udeleženci na trgu so slavili zmago, saj je XRP na dan objave sodbe podvojil svojo vrednost. Tudi po enem tednu od objave sodbe XRP trguje bistveno višje kot v času pred sodbo. Pred novico je XRP trgoval pri 0,42 evra, na dan sodbe je poskočil na 0,83 evra in trenutno trguje pri 0,72 evra. Kljub temu so prvi odzivi strokovnjakov na sodbo bolj zadržani. Zdi se, da sodba ne rešuje vprašanja, v kakšnih okoliščinah digitalno premoženje ustreza opredelitvi vrednostnega papirja po ameriški zakonodaji.