Sentiment vlagateljev ob rasti tečajev postaja vse bolj pozitiven. Indeks Fear and Greed oziroma indeks strahu in pohlepa je trenutno z 82 točkami že v območju ekstremnega pohlepa, kar nakazuje na previdnost v prihajajočih mesecih. Sploh če upoštevamo, da je obdobje od avgusta do oktobra statistično najslabši del borznega leta.

Prihodnji teden bodo oči vlagateljev ponovno uprte v ameriško centralno banko, ki bo 26. julija ponovno odločala o obrestni meri. Potem ko je na prejšnjem zasedanju prvič letos obrestno mero pustila nespremenjeno, se za julijsko srečanje ponovno pričakuje dvig obrestne mere za 0,25 odstotne točke, s 5,25 na 5,50 odstotka. Čeprav so bila takšna pričakovanja že maja, se za tokratni dvig pričakuje, da bo res zadnji.

Pričakovanja o skorajšnjem koncu dvigovanja obrestne mere, ki so tudi posledica zadnjih podatkov o upadanju inflacije in nekaterih slabših ekonomskih podatkov, objavljenih v zadnjih tednih, vplivajo na opazno slabitev ameriškega dolarja v zadnjih dveh tednih. Tečaj EUR/USD je tako z vrednostjo nad 1,12 dosegel najvišjo vrednost po lanskem februarju. Slabitev dolarja ponovno daje zagon plemenitim kovinam. Cena zlata se po dvomesečni korekciji ponovno vzpenja in bliža meji 2000 dolarjev za unčo.

V naslednjih tednih bodo v ospredju tudi objave poslovnih rezultatov za drugo četrtletje. Letvica je postavljena precej nizko, saj pričakovanja glede dobičkov tokrat niso visoka. Analitiki pričakujejo, da bodo dobički podjetij z indeksa S&P 500 nižji tretje četrtletje zapored. Prve so že poročale velike ameriške banke in večinoma presegle pričakovanja. V sredo je poročala tudi Tesla in z rekordnimi prodajnimi rezultati presegla pričakovanja. A vlagateljem ni všeč nižja dobičkonosnost zaradi obsežnih popustov, ki jih v zadnjih mesecih Tesla priznava kupcem svojih vozil.