Stroške odvoza poškodovanih dreves krije lastnik

Močni sunki​ vetra so zadnje dni povzročili veliko škode tudi na drevju. Padla drevesa pa so škodo naredila na hišah in dvoriščih. Kljub zavarovanju pred naravnimi nesrečami je marsikateri oškodovanec izvedel, da mu zavarovalnica zaradi “skritega” drobnega tiska škode ne bo povrnila.