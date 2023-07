V Španiji bodo v nedeljo potekale predčasne parlamentarne volitve, na katerih bo lahko več kot 37 milijonov državljanov izbiralo novi parlament in posredno vlado. Kot kažejo napovedi, se bo po petih letih vladavine socialistične stranke na oblast vrnila desnica. To je tudi nekoliko presenetljivo, saj je prvi kriterij volilcev običajno gospodarstvo. Temu pa gre v Španiji pod 50-letnim premierjem Pedrom Sanchezom dobro. Lani je bila rast 5,5-odstotna, imajo eno najnižjih inflacij v evrskem območju in 13-odstotno brezposelnost, kar je sicer veliko za današnjo EU, a malo za Španijo, kjer je bila pred leti 20-odstotna. Sanchezove vlade tudi ne obremenjujejo resni očitki korupcije, ki je pogost pojav v španskih vladah.

Vendar mnogi Španci pravijo, da teh ekonomskih številk ne občutijo v svojih žepih in da dobrobiti žanje ozka skupina družbe. Večina Špancev je Sanchezu tudi zamerila, da je popuščal katalonskim separatistom, da je devet vodilnih pomilostil in da je spremenil zakonodajo, po kateri so bili obsojeni. Namesto strogega zakona o zločinu upora proti državni oblasti je namreč uvedel blag zakon o hujši obliki kršenja javnega reda, ki je samo prekršek. Poleg tega se je kot premier večkrat opiral na stranko EH Bildu, ki je naslednica političnega krila ETA, nekdanje teroristične separatistične organizacije. Potem je tu še največja napaka njegove vlade, ki je zaostrila zakonodajo glede spolnega nasilja, a ob tem nenamerno povzročila predčasno izpustitev oziroma znižanje kazni stotinam obtoženih teh dejanj.

Ljudska stranka nagovarja sredinske volilce

Konservativno Ljudsko stranko na volitve pelje Alberto Nunez Feijoo, ki mu ankete napovedujejo zmago. Stranko je prevzel lani, v volilni kampanji pa je poskušal izkoristiti Sanchezove slabosti v očeh večine volilcev. V televizijskih soočenjih je med drugim obljubil, da bo spet uvedel stroge zakone o »zločinu upora proti oblasti«. Tako bi zmaga desnice lahko vodila v zaostrovanje med Katalonijo in špansko vlado.

Enainšestdesetletni Feijoo, ki je po poklicu pravnik, pa glede številnih vprašanj nastopa tudi precej sredinsko, kar je del volilne strategije. Feijoo, ki govori galicijsko, zagovarja dvojezičnost v Kataloniji, Baskiji, Valencii, na Balearih in v Galiciji. Poleg tega se strinja z legalizacijo splava, precej strpen je tudi do gibanja LGBT. Tako Sanchez ne more trditi, da je Ljudska stranka blizu skrajno desnemu Voxu. Feijoo poskuša pridobiti tudi sredinske volilce, kakršni so na parlamentarnih volitvah leta 2019 dali liberalnemu Ciudadanosu 16 odstotkov glasov. Kot pravi, bi mu absolutna večina omogočila vladanje brez Voxa.

Brez koalicije ne bo šlo

A to bo težko. Vox bo očitno prevzel mnoge konservativne volilce, ankete pa kažejo, da Ljudska stranka brez njega vlade ne bo mogla sestaviti. Podobno je sam ne bi mogel sestaviti Sanchez, tudi če bi dosegel sanjski rezultat, kar pa je malo verjetno glede na to, da je predčasne volitve sklical zaradi močnega poraza svoje stranke na majskih lokalnih volitvah. Sanchez bi se pri iskanju koalicije sicer najbolj opiral na levičarsko koalicijo Sumar, ki v anketah pobira približno toliko glasov kot Vox, v njej pa imajo pomembno vlogo feministke in Zeleni, pa spet tudi na katalonske in baskovske stranke. Doslej se je opiral tudi na radikalno levi Podemos, s katerim je leta 2020 sestavil sploh prvo koalicijsko vlado v moderni Španiji. Sčasoma pa je Podemos postal nepomemben in se je stopil v koalicijo Sumar.