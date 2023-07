Stvar zornega kota

Potrditev, da je v življenju vse relativno, smo zdaj dobili tudi v slovenski politiki. Lani so opozicijski poslanci na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti dveh zakonov, češ da je tedanja koalicija z njima posegla v ustavno zagotovljene človekove pravice. A glej ga zlomka, takratni opozicijski poslanci so medtem postali ministri in zdaj so v vladi nenadoma ugotovili, da sta zakona povsem v skladu z ustavo. Ko smo jih razkrinkali, so našli različne izgovore, od tega, da niso vedeli, o čem glasujejo, pa da so se varnostne razmere medtem spremenile, do tega, da so jim stvar podtaknili. Ah, dajte, no! Saj vsi vemo, da je z vladnih višav pogled drugačen.