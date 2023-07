Državni sekretar ZDA Antony Blinken je izjavil, da bodo nove sankcije omejile ruski dostop do ključnih potrebščin, omejile prihodnjo proizvodnjo energije in izvoz, omejile dostop do mednarodnega finančnega sistema in zatrle tiste, ki Moskvi pomagajo pri izogibanju sankcijam.

Sankcije so namenjene preprečevanju dostopa Rusije do izdelkov, materialov in sredstev, s katerimi nadaljuje vojno proti Ukrajini, je sporočilo tudi ameriško ministrstvo za finance.

Njihov namen je zmanjšati ruske prihodke od kovin in rud, spodkopati prihodnje energetske zmogljivosti in omejiti ruski dostop do mednarodnega finančnega sistema.

»Današnji ukrep je nov korak v smeri prizadevanj za omejitev vojaških zmogljivosti Rusije, njenega dostopa do bojnih zalog in gospodarstva na splošno,« je sporočil namestnik finančne ministrice ZDA Wally Adeyemo.

Kanadska zunanja ministrica Melanie Joy je sporočila, da so njihove sankcije namenjene kaznovanju Rusije zaradi nezakonite invazije na Ukrajino in deloma merijo na pripadnike skupine Wagner, ki je vpletena v zločine v Ukrajini in tudi po državah Afrike.