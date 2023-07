V generalni razvrstitvi še naprej prepričljivo vodi Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ima pred slovenskim asom Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates) kar 7:35 minute naskoka. Tretji je še en član emiratov, Britanec Adam Yates, ki pa zaostaja že 10:45 minute.

Današnja etapa je po zahtevnih dneh v Alpah minila dokaj mirno in brez preglavic. Glavnina je po startu hitro "zaprla" cesto in nadzirala tri, kasneje pa štiri ubežnike pred njo. Toda moči v sprinterskih ekipah je bilo po zahtevnih etapah v gorah vse manj, ubežniki pa so dobro sodelovali v ospredju.

Na koncu so celo ohranili prednost pred sprinterji in kakšno sekundo prej prečkali ciljno črto. Največ moči je imel Asgreen, ki je za sabo zadržal Nizozemca Pascala Eenkhoorna (Lotto Dstny) in Norvežana Jonasa Abrahamsena (Uno-X Pro). Najboljši od sprinterjev je bil Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) na četrtem mestu.

Za Asgreena je bila to 12. zmaga v karieri in prva na tritedenskih dirkah. V karieri je sicer danski kolesar že dobil prestižno dirko po Flandriji (2021).

Od Slovencev je bil najvišje Luka Mezgec (Jayco-AlUla), ki pa ob pomoči ostalih pomočnikov drugih ekip ni mogel preprečiti zmage ubežnikom. Končal je na 25. mestu. Takoj za njim je etapo končal Pogačar, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) pa je bil 89. z zaostankom 48 sekund.

V petek bo na sporedu razgibana etapa od Moirans-en-Montagna do Polignyja (172,8 km), ki bi lahko ponudila priložnost ubežnikom. Dan bi lahko bil pisan na kožo prav Mohoriču.