Kritika: Velika mera opernega Olimpa

Koncerti opernih arij večinoma sodijo na nekakšen rob med visoko umetnostjo, elitno zabavo in popularno kulturo, zato jih je težko umestiti v resen kritiški diskurz. Umetniškega se večinoma dotikajo prek virtuoznega, mestoma celo afektivno poudarjenega, zelo redko pa prinašajo kakršno koli vsebinsko poanto. Prav zato se zdi misel, da širijo zanimanje za opero, v resnici sprenevedanje – bolj kot ne nam ponujajo bombone brez njihovega resničnejšega in »težjega« konteksta. A treba je priznati, da je tokratni koncert opernih arij, na katerem sta bila v soju odrskih luči sopranistka Sondra Radvanovsky in tenorist Piotr Beczała, vendarle potekal nekoliko drugače. Najprej gotovo zato, ker oba pevca v izbranem repertoarju sodita na sam Olimp svojega poklica, nato zato, ker sta smiselno prilagodila program trenutnemu stanju svojih glasov, in najbolj zato, ker sta se odločila, da bosta predstavila obsežnejše izseke iz treh oper, in se nista zanašala na siceršnjo standardno semenjsko zaporedje vsega mogočega in nemogočega, podobno pa je tudi dirigent Gianluca Marcianò izbral operne orkestrske odseke, ki ne sodijo med najbolj zlajnane.