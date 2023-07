Vlada soglaša z razrešitvijo direktorja UKC Maribor in novim mandatom direktorja SB Izola

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o soglasju k razrešitvi direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Antona Crnjaca in imenovanju zdajšnjega direktorja Splošne bolnišnice (SB) Izola Radivoja Nardina za novo mandatno obdobje štirih let, so sporočili z urada vlade za komuniciranje (Ukom).