Nepreslišano: Marko Crnkovič, kolumnist

Problem s slovenskim zdravstvenim sistemom je, da je hibriden. Nova, novejša, privatna, privatizirana polovica sistema je učinkovita, ne pa tudi vsem dostopna, medtem ko je stara, socialna, socialistična polovica neučinkovita, a dostopna vsem. Toda v danih družbenih in ekonomskih razmerah to dvoje ni kompatibilno in komplementarno. Slovenska socialna distanca je premajhna, da diskrepanca med privilegiranostjo maloštevilnih in deprivilegiranostjo večine ne bi povzročila frustracij.