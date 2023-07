Pretekli teden smo dočakali letošnji temperaturni rekord, ko so v Dobličah pri Črnomlju namerili vrtoglavih 37,2 stopinje Celzija. Precej so se termometri povzpeli tudi v Metliki, kjer so izmerili 36,1 stopinje Celzija, slovenski flori in favni pa niso prizanesla niti močna neurja. Toda nismo se kuhala zgolj zemeljska bitja, ampak tudi ribe in drugi morski prebivalci, ki kraljujejo v naših ozemeljskih vodah. Po poročanju državnega spletnega portala rtvslo.si je zaradi vročine temperatura morja poskočila tudi ob Jadranski obali in se vedno bolj bliža 30 stopinjam Celzija. V Kopru je tako v torek dosegla 29,2 stopinje, kar je sicer nekaj manj od rekorda, ki na koprski oceanografski postaji znaša 31,6 stopinje Celzija. Vendar to še ni vse, kar se je na nas zgrnilo minuli torek v povezavi s sončno energijo. Na portalu N1 so se namreč razpisali še o kanibalski nevihti. To ime je dobila, kot so obrazložili, ker gre pravzaprav za dva izbruha sončeve plazme. »Če te nevihte trčijo v Zemljo, lahko povzročijo geomagnetne nevihte – motnje v magnetnem polju našega planeta, te pa lahko ustvarijo motnje v telekomunikacijah, pa tudi pojave polarnega sija (avrore) veliko dlje od Zemljinih magnetnih polov kot običajno,« je strokovna razlaga tega vesoljskega pojava.

Veliko bolj mirno je bilo med bratovščino rumene kronike, ki, sodeč po poročilih, stoično prenaša vse Sončeve napade na naš planet. V reviji Lady so se med bolj razburljivimi temami razpisali o kopalkah, kajti po njihovem prepričanju v poletnih dneh obstaja večna dilema, kakšne kopalke kupiti. »In če mislite, da si s tem belijo glavo samo ženske, se motite. Tudi moškim ni vseeno, kaj dajo nase,« so poudarili v uvodu v zasliševalsko akcijo pod naslovom »Kako izvirni so pri kopalkah znani Slovenci?« Kraljica hitrosti na smučeh Ilka Štuhec je ena izmed takšnih, ki prisegajo na dvodelne kopalke. »V moji omari so tako enobarvne kot tudi pisane kopalke, imam tudi kose, ko je en del enobarven, drugi pa vzorčast. Sicer si rada večkrat privoščim kakšen nov par. Izbira je res ogromna, modele moraš le prilagoditi svoji postavi in drznosti,« se je glasil njen doprinos k raziskovalni temi. Miran Rudan pa je, sodeč po izpovedanem, eden izmed množice tistih moških, ki si belijo glavo s tem, kaj obleči na plažo. »Prisegam na bele kopalke, ki me še najbolj navdušujejo in zlasti pridejo do izraza, ko sem že lepo zagorel. Nisem privrženec mini kopalk, kot tudi ne tistih dolgih do kolen, saj ne maram na sebi mokrih stvari. Običajno imam tri pare kopalk, zelo pri srcu so mi ene, ki so v retro stilu in sem jih kupil v Italiji. Gre za priznano športno znamko, čez zadnjico pa imajo velik napis,« je dahnil v časopisni eter.

Tina Gorenjak bere svojo knjigo

Kopalke oziroma dama v kopalkah je navduševala tudi raziskovalno ekipo časopisa Večer, ki je na medmrežju odkrila odtis v sliki in besedi igralke in pisateljice Tine Gorenjak. »Muca Maca se predaja poletnim užitkom,« bi lahko zapisali v šali. No, Muca Maca ali Tina G Tina Gorenjak že dolgo ni več, čeravno nam skladba še vedno ostaja v ušesih, morski dopust pa si je res privoščila. Uživa v sproščenem počitniškem vzdušju, posluša šumenje valov in bere. Svojim spletnim sledilcem je razkrila, da ji te dni družbo dela kar njena lastna knjiga Najti ljubezen. A knjiga ni edino, kar je na njenem dopustu pritegnilo pozornost. »Poglede kradejo tudi njene zelene kopalke, v katerih je videti izjemno atraktivno in zapeljivo,« so zabeležili v svojem spletnem javljanju o pestrem počitniškem življenju Tine in knjige. Za razliko od Gorenjakove, ki se s knjigo predaja užitkom brezdelja ob morju, Helene Blagne svoj dopust šele načrtuje. Pevska diva, kot so ji polaskali v reviji Lady, bo odšla na Portugalsko, ki ji je poleg Tajske med vsemi deželami, ki jih je doslej obiskala, najbolj pri srcu. »Portugalska mi je zelo všeč. Všeč mi je njihov način življenja, razmišljanja na splošno in tudi kultura. So zelo sproščeni in prijateljski. Tudi Primorci so taki, imajo podoben način življenja. Imajo dobro vino, morje in sonce. Logično, da je tam veliko dobre volje, kajne?« je o svoji najljubši počitniški destinaciji in ležernem življenju ob vinu, soncu in morju dejala Blagnetova.

Še ena diva, Polona Vetrih, je te dni spregovorila o svojem dobrem počutju, povrhu pa razkrila še recept za izvrsten videz. Povod za poglobljeno razpravo o skrivnostih njenega zunanjega videza je bilo, kot so pribeležili v reviji Lady, to, da je na nedavni premieri uprizoritve SNG Drama Ljubljana Striček Vanja požela ogromno komplimentov za svojo zunanjo podobo, zato jih je, seveda v imenu svojega bralnega krožka, zanimalo, kaj počne, da je videti tako dobro. »Nič posebnega ne delam, razen joge, ki jo vadim že vsaj tri četrt življenja. Zdaj malo bolj umirjeno živim. Sem v teh letih, ko si lahko privoščim malo več prostosti, in sem zelo vesela, da me, kadar igram v Drami, zelo lepo sprejmejo in upoštevajo. Končno, saj sem imela zelo hude čase in takrat sem bila tudi precej slabše videti. Ker najhuje je, da si nenehno pod stresom. Zdaj sem pod manj stresa in sem lahko tudi boljše videti,« je v skromnem duhu pripovedovala Vetrihova.

Bombone jedla iz navade

Tudi naša najbogatejša sodržavljanka Iza Sia Login prisega na harmonično življenje s čim manj stresa in jogo kot pomiritveno dejavnostjo za telo in dušo. Ekipa Slovenskih novic je na srbskem portalu mondo.rs našla njeno globoko osebno izpoved o tem, kakšne so njene osebne ambicije, in jo seveda še vročo takoj razposlala med svoje bralne navdušence. »Trudim se, da ne uporabljam budilke, da lahko dan začnem umirjeno z jutranjo meditacijo. Sledi dolg sprehod ali joga, moja jutranja rutina pa se konča s sadjem in visokobeljakovinskim zajtrkom. Preostanek dneva imam običajno veliko timskih sestankov za vse projekte, ki jih trenutno delam,« je razkrila Loginova, ki se ji poleg tega zdi še zelo pomembno vzpostaviti ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem. »Pomembno se mi zdi najti ravnovesje – če uživaš v svojem delu, pa tudi v preživljanju časa z otroki, lahko najdeš način, kako oboje uravnotežiti in živeti izpolnjujoče,« je še navrgla Loginova.

Veliko bolj hektične dni je preživljala pevka Brigita Šuler, ki se je one dni znašla v centru pozornosti družabne kronike Slovenskih novic skupaj z medvedki Haribo. »Od nekdaj obožujem gumijaste bombone, kar več let sem s seboj v torbici redno nosila kakšen paketek. Jedla sem jih kar iz navade,« je o svojih sladkih razvadah dejala Šulerjeva. Pred kratkim se je skupaj z medogumiji znašla celo v pravljični trgovini. Z možem sta v Nemčiji obiskala njegovega strica in ta ju je odpeljal v tovarniško trgovino Haribo. »Že ob vstopu se mi je kar zavrtelo od prijetnih vonjav po bombonih. Kamor koli sem se obrnila, jih je bilo malo morje. In kako naj se nekdo, ki je sladkosned, upre takšni skušnjavi?« se je javno povprašala in priznala, da je Nemčijo zapustila s precejšnjo količino sladkih dobrot.