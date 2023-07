Namesto v šolski telovadnici vadba v vojašnici

Med počitniško odsotnostjo otrok v šolah in vrtcih v Mestni občini Kranj tudi letos potekata vzdrževanje in obnova objektov. Obnovljene strehe in novega parketa v telovadnici bodo zagotovo najbolj veseli v OŠ Franceta Prešerna Kranj, kjer se je lanskega oktobra udrl strop.