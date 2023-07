Po navedbah beloruskega ministrstva se posebne vojaške enote usposabljajo v pokrajini Brest, ki meji na Ukrajino in Poljsko. Pri tem so v Minsku izpostavili izkušnje skupine Wagner, ki da bodo pripomogle k modernizaciji beloruskih sil. V sredo zvečer se je na kanalih na Telegramu, povezanih s skupino Wagner, pojavil prvi video posnetek, ki domnevno potrjuje prisotnost Prigožina v Belorusiji.

Na posnetku slabe kvalitete je slišati Prigožina, kako dogajanje na fronti v Ukrajini označuje za sramoto. Pri tem je poudaril, da se lahko v bodoče tja vrnejo, do takrat pa bodo usposabljali beloruske sile. Kdaj je posnetek nastal, ni znano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po mesecih napetosti med skupino Wagner in ruskim vojaškim vodstvom je Prigožin konec junija sprožil upor, ki pa se je po posredovanju beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka končal še isti dan. V skladu z dogovorom je Rusija umaknila obtožbe proti Prigožinu in mu dovolila, da odide v Belorusijo. Kljub umiku iz Ukrajine pa skupina Wagner ostaja prisotna v Afriki.

V zvezi z aktivnostmi ruskih plačancev na tej celini je britanska vlada danes sprejela sankcije proti 13 fizičnim in pravnim osebam s povezavami s skupino Wagner. London wagnerjevce namreč obtožuje, da so v letih delovanja v Maliju, Srednjeafriški republiki in Sudanu sodelovali pri usmrtitvah in mučenju ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.